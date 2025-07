Église Saint-Aubin de Trèves Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire

Église Saint-Aubin de Trèves

Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Datant principalement des 11e et 13e siècle, on prête tout particulièrement attention au bénitier en porphyre du 12e siècle et au gisant de Robert le Maçon qui se trouve à droite près du chœur.

Présence de 2 expositions de photographies anciennes du village de Chenehutte-Trèves-Cunault / Au fil de la Loire et des champignonnistes.

Visites libres.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 le samedi de 14h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h et de 10h à 12h. .

Chênehutte-Trèves-Cunault 1 Rue d’Enghien Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Dating mainly from the 11th and 13th centuries, particular attention is paid to the 12th-century porphyry stoup and the recumbent tomb of Robert le Maçon on the right, near the choir.

German :

Jahrhundert und die Liegefigur von Robert dem Maurer, die sich rechts neben dem Chor befindet.

Italiano :

Risalenti principalmente all’XI e al XIII secolo, meritano particolare attenzione l’acquasantiera in porfido del XII secolo e la statua reclinata di Robert le Maçon sulla destra, vicino al coro.

Espanol :

Principalmente de los siglos XI y XIII, hay que prestar especial atención a la pila de pórfido del siglo XII y a la estatua yacente de Robert le Maçon a la derecha, cerca del coro.

