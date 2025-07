Église Saint-Aubin de Turquant Turquant

Église Saint-Aubin de Turquant

Place Saint-Aubin Turquant Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Construite au milieu du 12e siècle, l’église présente aujourd’hui majoritairement des parties datant des 15e et 16e siècles.

Les deux bas-reliefs de l’autel du 17e siècle proviennent de l’abbaye de Fontevraud. Lors de la dernière campagne de restauration, l’église se dote de vitraux contemporains ayant pour thème l’évangélisation de l’Anjou. Le lieu possède le Label Églises Accueillantes en l’Anjou.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h30 à 18h30. .

Place Saint-Aubin Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 65 mairie@turquant.fr

English :

Built in the mid-12th century, most of the church’s features date from the 15th and 16th centuries.

German :

Die Kirche wurde Mitte des 12. Jahrhunderts erbaut und weist heute überwiegend Teile aus dem 15. und 16.

Italiano :

Costruita a metà del XII secolo, la maggior parte delle caratteristiche originali della chiesa risalgono al XV e XVI secolo.

Espanol :

Construida a mediados del siglo XII, la mayoría de los elementos originales de la iglesia datan de los siglos XV y XVI.

