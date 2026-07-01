Église Saint-Aubin, Église Saint-Aubin, Le Louroux-Béconnais

Informations pratiques

Église Saint-Aubin Dimanche 20 septembre, 12h00 Église Saint-Aubin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains. Elle est reconstruite et agrandie de 1860 à 1867.

Dimanche // 12h à 18h

• Visite libre avec panneaux explicatifs

• Gratuit

02 41 77 41 87

Église Saint-Aubin Place de l’église Le Louroux-Béconnais 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 77 41 87 https://www.val-erdre-auxence.fr/ la suite de l’incendie de l’église Saint-Aubin du Louroux-Béconnais en 1794, lors des affrontements entre les chouans et les Républicains, la construction d’un nouvel édifice religieux est rapidement envisagée. Ce projet ambitieux, conçu pour accueillir plus d’un millier de fidèles, est confié à l’architecte angevin Dussouchay. Les travaux de reconstruction débutent en 1860. Partiellement inaugurée en 1863, l’église est officiellement consacrée le 30 septembre 1867. Les vitraux de l’église Saint-Aubin, commencés dès 1860, évoquent la Révolution française à travers le destin de Noël Pinot, prêtre réfractaire de la paroisse, jugé et exécuté en 1794. À l’intérieur, les visiteurs peuvent découvrir le document original de son jugement ainsi que la huche à pain dans laquelle il s’était caché, témoins émouvants de cette période troublée de l’histoire locale et nationale.

L’église médiévale a été incendiée le 23 mai 1794, lorsque les Chouans lui ont donné l’assaut pour débusquer les Républicains. Elle est reconstruite et agrandie de 1860 à 1867.

©Caly Moine