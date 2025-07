Église Saint-Aubin Le Coudray-Macouard

Visite libre de cette église église paroissiale qui fait partie du réseau des Églises Accueillantes en Anjou.

Cette chapelle appartient à l’ancien château comtal édifié par Geoffroy Plantagenêt au 12e siècle, aujourd’hui disparu. Devenue l’église paroissiale après la destruction de l’église du village en 1640, elle possède une belle voûte angevine de la fin du 12e siècle. Dans le chœur, se trouve un retable de la fin du 17e ou du début du 18e siècle.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 19h. .

Rue de l’église Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 98 10 mairie-de-coudray-macouard@wanadoo.fr

Free visit of this parish church which is part of the network of Welcoming Churches in Anjou.

Freie Besichtigung dieser Pfarrkirche, die Teil des Netzwerks « Églises Accueillantes en Anjou » (Gastfreundliche Kirchen in Anjou) ist.

Visitate gratuitamente questa chiesa parrocchiale, che fa parte della rete delle Églises Accueillantes en Anjou.

Visite gratuitamente esta iglesia parroquial, que forma parte de la red Églises Accueillantes en Anjou.

