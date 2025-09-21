Église Saint-Barnard Eglise Saint-Barnard Saint-Bernard

Église Saint-Barnard Dimanche 21 septembre, 10h00

10:00:00 – 12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

L’église, placée sous le vocable de Saint-Barnard, a été édifiée au 10e siècle. Elle aurait été érigée par les

moines de l’abbaye de Romans-sur-Isère. C’est un édifice de style roman avec une abside à pilastre.

Un livret ludique à destination des enfants sera disponible à l’entrée du monument.

Eglise Saint-Barnard Place Utrillo 01600 Saint-Bernard Saint-Bernard 01600 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

