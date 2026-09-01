Eglise Saint-Caprais – Journées européennes du Patrimoine Lapan
samedi 19 septembre 2026 · Lapan
Informations pratiques
Lapan
Eglise Saint-Caprais – Journées européennes du Patrimoine
Route de la Vallée du Cher Lapan Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Poussez les portes de cette église romane lors des journées européennes du patrimoine pour des visites libres de 9h à 18h.
L’église romane de Lapan a été restaurée fin XIXème. Elle comporte un intérieur lumineux pourvu d’une nef voutée en pierre, d’harmonieuses petites ouvertures typiquement roman. L’entrée est marquée par deux St Caprais scellés dans les contreforts. Ouverte les deux jours en visite libre de 9h à 18h. .
Route de la Vallée du Cher Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 90 28
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English :
Step inside this Romanesque church during European Heritage Days for self-guided tours from 9 a.m. to 6 p.m.
L’événement Eglise Saint-Caprais – Journées européennes du Patrimoine Lapan a été mis à jour le 2026-09-03 par OT LIGNIERES