Église Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine Cizay-la-Madeleine

Église Saint-Denis de Cizay-la-Madeleine

1 place de la Madeleine Cizay-la-Madeleine Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Cet ensemble architectural a connu plusieurs périodes de construction entre le 13e et le 19e siècles.

L’église abrite un riche mobilier et des peintures murales datant de la seconde moitié du 13e siècle représentant Sainte Catherine et Sainte Maxence, encore visibles dans la salle basse du clocher.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h. .

1 place de la Madeleine Cizay-la-Madeleine 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

This architectural complex underwent several construction periods between the 13th and 19th centuries.

German :

Dieser architektonische Komplex erlebte mehrere Bauperioden zwischen dem 13. und dem 19.

Italiano :

Questo complesso architettonico ha subito diversi periodi di costruzione tra il XIII e il XIX secolo.

Espanol :

Este complejo arquitectónico pasó por varios periodos de construcción entre los siglos XIII y XIX.

