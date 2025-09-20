Eglise Saint Denis de Pontigné Église Saint Denis de Pontigné Baugé-en-Anjou

Eglise Saint Denis de Pontigné Église Saint Denis de Pontigné Baugé-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’une des plus belles de l’Anjou ! Remarquable par son clocher tors et son architecture angevine dite « Plantagenêt », l’église a gardé une profonde unité. Admirez la richesse des sculptures, la polychromie des chapiteaux et la qualité des peintures murales des XIII-XVe siècles dont certaines ont été mises à jour récemment.

Église Saint Denis de Pontigné 3 rue de la Madeleine Baugé-en-Anjou 49150 Maine et Loire Pays de la Loire

Eglise de Pontigné (clocher tors – peintures murales 13e – 15e siècles)

