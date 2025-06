La Manufacture Vocale – concert « Libertés » Église Saint-Denys-de-l’Estrée Saint-Denis 28 juin 2025

La

Manufacture vocale vous convie aux concerts de clôture de sa première saison

sous la direction de Marie Eumont !

Consacrés au

thème de la Liberté, ils proposent un voyage musical éclectique et inspiré

allant de la Renaissance aux compositeurs contemporains et alternant des pièces

venant d’Europe, d’Afrique et des Amériques.

Au

programme, des œuvres de Passereau, Alain, Duruflé ou Nystedt, des chants

traditionnels zoulous ou brésiliens, des pièces de compositeurs mexicains ou

américains et plusieurs surprises.

Deux

occasions de nous entendre : à Saint-Denis le samedi 28 juin au soir et à Paris

le dimanche 29 juin en fin d’après-midi.

Entrée à

libre participation.

Nous sommes

impatients de vous faire découvrir ce magnifique répertoire !

Le samedi 28 juin 2025

de 20h30 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-28T23:30:00+02:00

2025-06-28T21:30:00+02:00_2025-06-28T23:30:00+02:00

fin : 2025-06-29T01:30:00+02:00

Église Saint-Denys-de-l’Estrée 53, bis boulevard Jules Guesde 93200 Saint-Denis

https://www.manufacturevocale.com/ https://www.facebook.com/La-Manufacture-Vocale-111361698929809/ https://www.facebook.com/La-Manufacture-Vocale-111361698929809/

Voyage musical éclectique sur le thème des Libertés : Passereau, Alain, Duruflé ou Nystedt, chants traditionnels et autres surprises.