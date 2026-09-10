Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée, Place de l’Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou., Brain-sur-Longuenée

Informations pratiques

Église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée 19 et 20 septembre Place de l’Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou. Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée, dont l’architecture de forme octogonale est classée au titre des monuments historiques.

Une occasion de découvrir ou redécouvrir ce patrimoine remarquable de la commune.

Place de l’Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou. Place de l’Église, à Brain-sur-Longuenée, 49220 Erdre-en-Anjou. Brain-sur-Longuenée 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’église Saint-Didier de Brain-sur-Longuenée, dont l’architecture de forme octogonale est classée au titre des monuments historiques.

©Commune d’Erdre-en-Anjou