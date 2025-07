Église Saint-Doucelin Allonnes

Église Saint-Doucelin Allonnes samedi 20 septembre 2025.

Église Saint-Doucelin

Rue Jean Gallart Allonnes Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 08:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Au cœur du village d’Allonnes, l’église fut édifiée vers la fin du XIIIe siècle sans les chapelles. Son chevet est plat, élément caractéristique de l’époque de sa construction, selon le style angevin.

Non voûtée, elle est éclairée par des baies ogivales et dispose d’un clocher. Le mur plat du chœur est percé d’une grande baie centrale et la nef est éclairée par de petites fenêtres.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 18h30. .

Rue Jean Gallart Allonnes 49650 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 00 30 mairie@allonnes-49.fr

At the heart of the village of Allonnes, the church was built towards the end of the 13th century, without the chapels. Its flat chevet is characteristic of the period in which it was built, in the Angevin style.

Die Kirche im Herzen des Dorfes Allonnes wurde gegen Ende des 13. Jahrhunderts ohne die Kapellen errichtet. Jahrhundert errichtet. Der flache Kopfende ist ein typisches Merkmal der Bauzeit im angevinischen Stil.

Nel cuore del villaggio di Allonnes, la chiesa fu costruita verso la fine del XIII secolo senza le cappelle. Il suo chevet piatto è caratteristico dell’epoca in cui fu costruita, in stile angioino.

En el corazón del pueblo de Allonnes, la iglesia fue construida a finales del siglo XIII sin las capillas. Su cabecera plana es característica de la época en que se construyó, de estilo angevino.

