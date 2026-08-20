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AGENDA · Jâlons

Eglise Saint-Ephrem en péril, historique du village de Jâlons, Eglise Saint-Ephrem, Jâlons

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Ephrem · Jâlons

Eglise Saint-Ephrem en péril, historique du village de Jâlons, Eglise Saint-Ephrem, Jâlons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Ephrem
Adresse
rue de la mairie 51150 Jâlons
Ville
51150 Jâlons
Département
Marne
Tarif
entrée libre

Eglise Saint-Ephrem en péril, historique du village de Jâlons 19 et 20 septembre Eglise Saint-Ephrem Marne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’événement est organisé par le Conseil municipal de Jâlons.
Visite de l’église et exposition des travaux en cours avec projection de photos. Possibilité de commentaires sur les différentes parties architecturales, les statues, les vitraux, les vêtements liturgiques.
Exposition au sujet de l’immigration à Jâlons à l’aide des recensements anciens et de photos du village.

Eglise Saint-Ephrem rue de la mairie 51150 Jâlons Jâlons 51150 Marne Grand Est 06 84 45 88 04 Eglise ancienne classée XIIème siècle de style roman, avec une crypte plus ancienne et un porche champenois. Monument en péril, consolidé, en cours de travaux. parking proche
Organisé par le Conseil municipal de Jâlons

Marcel Gilbaut