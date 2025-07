Église Saint-Étienne de Saint-Martin-de-la-Place Saint-Martin-de-la-Place Gennes-Val-de-Loire

Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 08:30:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

L’église, ancienne chapelle Saint-Étienne, possède un harmonieux clocher du 17e siècle.

Visite libre de l’édifice avec une mise à disposition d’une fiche présentant l’histoire du lieu.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 8h30 à 19h. .

Saint-Martin-de-la-Place 2-26 rue du Petit-Thouars Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

The church, formerly the chapel of Saint-Étienne, boasts a harmonious 17th-century bell tower.

German :

Die Kirche, die ehemalige Kapelle Saint-Étienne, besitzt einen harmonischen Glockenturm aus dem 17.

Italiano :

La chiesa, ex cappella di Saint-Étienne, vanta un armonioso campanile del XVII secolo.

Espanol :

La iglesia, antigua capilla de Saint-Étienne, posee un armonioso campanario del siglo XVII.

