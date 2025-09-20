Eglise Saint-Etienne Église Saint-Étienne de Calviac Sousceyrac-en-Quercy

Eglise Saint-Etienne 20 et 21 septembre Église Saint-Étienne de Calviac Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Église Saint-Étienne – Calviac

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’église ouvre ses portes pour une découverte libre de son architecture et de son histoire.

Église Saint-Étienne de Calviac 46190 Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy 46190 Calviac Lot Occitanie L’église de Sousceyrac-en-Quercy est un trésor architectural. Malgré sa petite paroisse, elle se distingue par sa taille imposante et sa beauté rustique de style roman. À l’extérieur, on peut admirer son chevet plat, un portail néo-classique et un clocher-à-peigne.

À l’intérieur, l’église présente un mélange harmonieux de styles gothique, roman et même une touche de « non-style » rappelant le baroque. On y trouve des éléments intégrés, principalement dans les chapelles et la nef, provenant de l’église antérieure dont la datation est complexe.

L’église de Sousceyrac-en-Quercy est donc un témoignage architectural unique, où différents styles se rencontrent pour créer une atmosphère singulière et fascinante.

© PAH Cauvaldor