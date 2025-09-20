Église Saint Étienne Eglise Saint-Etienne Porte des Pierres Dorées

Église Saint Étienne 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite livre de l’église

Eglise Saint-Etienne 69640 Jarnioux Porte des Pierres Dorées 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes La paroisse Saint Étienne de Jarnioux remplace l'ancienne église du Moyen Âge, Sainte Catherine. La nouvelle église fut érigée au pied de la colline en retrait de l'emplacement des halles de commerce, 24 ans après leur démontage.

La construction débuta en 1888, et l’église fut consacrée le 16 septembre 1889

Avant cette date, Jarnioux était rattaché à la paroisse Saint-Martin de Ville sur Jarnioux. Le culte était également célébré dans la chapelle Sainte Catherine, prébende des seigneurs de Jarnioux.

La construction de l’église se fit sous l’impulsion de Monsieur Auguste Guinon, premier maire de Jarnioux (la commune avait été créée en 1869 se séparant de Ville sur Jarnioux). Le maire participa largement lui-même au financement des travaux sur 189 000 francs, coût total, il fit don de 158 000 francs ( il s’agit des francs or de 1889).

