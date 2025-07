Soprano & Viole de Gambe Église Saint-Eugène Sainte-Cécile Paris

Soprano & Viole de Gambe Église Saint-Eugène Sainte-Cécile Paris samedi 2 août 2025.

Elise Guignard, soprano formée au Centre de Musique Baroque de Versailles, a une riche expérience en tant que soliste et membre d’ensembles, se produisant en Europe et au Canada. Maximin Catineau, violiste et claveciniste, a fondé l’Ensemble Alceste en 2010 et est reconnu pour son engagement dans la vie culturelle.

Les concerts ne sont pas gratuits. Un don respectueux de 8 euros par personne sera demandé sur place en espèces, par respect pour le travail de qualité des musiciens !

Venez découvrir un concert exceptionnel mettant en avant la soprano Elise Guignard et le violiste Maximin Catineau, accompagnés par l’Ensemble Alceste. Le programme inclut des œuvres de Hildegarde de Bingen, avec ‘O virtus sapientiae’ et ‘O vis aeternitatis’, ainsi que deux leçons à une voix de Couperin, ‘O lux beata trinitas’ et ‘Or Laisse Créateur’.

Le samedi 02 août 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint-Eugène Sainte-Cécile Rue Sainte-Cécile 75009 Paris

concerts.msc@gmail.com