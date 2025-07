Église Saint-Eusèbe Rue de l’Église Gennes-Val-de-Loire

Rue de l'Église Gennes Gennes-Val-de-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

Dominant la Loire et ses ponts d’une cinquantaine de mètres, l’église fut bâtie au 10e siècle dans un style roman primitif, probablement sur les vestiges d’un temple gallo-romain peut-être dédié à Mercure.

Le mémorial, édifié le long de la nef, abrite les dépouilles de 17 soldats français tués à Gennes, Saumur et à la ferme d’Aunis pendant la bataille des Cadets de juin 1940.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h30. .

English :

Overlooking the Loire River and its bridges by some fifty meters, the church was built in the 10th century in a primitive Romanesque style, probably on the remains of a Gallo-Roman temple perhaps dedicated to Mercury.

German :

Jahrhundert im frühromanischen Stil erbaut, wahrscheinlich auf den Überresten eines gallorömischen Tempels, der vielleicht Merkur geweiht war.

Italiano :

Affacciata sulla Loira e sui suoi ponti per una cinquantina di metri, la chiesa fu costruita nel X secolo in un primitivo stile romanico, probabilmente sui resti di un tempio gallo-romano, forse dedicato a Mercurio.

Espanol :

Dominando el Loira y sus puentes por unos cincuenta metros, la iglesia fue construida en el siglo X en un estilo románico primitivo, probablemente sobre los restos de un templo galo-romano, quizás dedicado a Mercurio.

