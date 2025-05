Jean-Simon Roch, Geoffroy Pithon, Sulian Rios / Tracé tressé – Eglise Saint-Eustache Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation, performance, 2025

Un geste sans fin. Une architecture de bois en mouvement perpétuel trace une ligne infinie sous les voûtes de l’église Saint-Eustache. Et une chorégraphie de corps est orchestrée autour de la manipulation de papier. À la fois sculpture et machine, l’œuvre explore la quête d’une ligne parfaite, répétée à l’infini. Mais ce tracé, d’abord pensé comme une boucle équilibrée, révèle peu à peu son imperfection : il devient un nœud poétique, mélancolique, incarnant une liberté fragile. La ligne se dessine sur un papier en constante transformation — peint, lavé, délavé, puis réimprimé —, chaque itération marquant l’histoire d’une fabrique artisanale de papiers peints. Née du dialogue entre une machine semi-autonome et des peintres aux gestes imprévisibles, la ligne devient un lien, un langage commun. La répétition et l’irrégularité façonnent un motif en constante mutation : partition graphique, musique sérielle, chorégraphie dessinée. Des centaines de mètres de ce chemin graphique enveloppent une structure monumentale de bois et de papier. Cet abri éphémère célèbre la poésie du temps, la beauté du geste répété, et la transformation permanente des matières et des formes. Une création sonore improvisée à l’orgue et une performance dansée accompagnent l’installation. Cette œuvre est le troisième volet d’une installation pensée et soutenue par la direction culturelle de l’Abbaye Royale de Fontevraud.

Jean-Simon Roch, artiste-designer formé à l’ENSCI, explore depuis 2015 la question de l’animation de l’inanimé à travers sculpture, dessin, vidéo et installations. Il collabore notamment Hermès, Ruinart, avec le Centre Pompidou ou Lafayette Anticipations.

Geoffroy Pithon, diplômé de l’ENSAD, mêle peinture, performance, design et scénographie. Son travail, entre héritage des arts appliqués et création contemporaine, a été exposé à Fontevraud, Art Paris, KIAF Séoul ou NADA Miami.

Sulian Rios est chorégraphe. Il dirige plusieurs court-métrages et chorégraphie des performances jouées à Paris, Milan, Copenhague et Palerme.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h30 à 01h00

gratuit Tout public.

Eglise Saint-Eustache 2 rue du Jour 75001 Paris

