Église Saint-Genulf Saint-Charles Place de l’Église Gennes-Val-de-Loire

Place de l’Église Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:15:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Fondée en 1040 puis ruinée par les crues de la Loire, elle fut reconstruite au 19e siècle.

Son clocher barlong du 12e siècle, resté intact, est remarquable. L’intérieur de l’église abrite des vitraux contemporains créés en 2019 par Tahar Ben Jelloun, ainsi qu’un chemin de Croix réalisé en 2021 par l’artiste Raphaële Portier.

Visites libres et panneaux explicatifs.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h15 à 19h. .

Place de l’Église Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

Founded in 1040 and then ruined by the Loire floods, it was rebuilt in the 19th century.

German :

Sie wurde 1040 gegründet und dann durch die Überschwemmungen der Loire ruiniert. Sie wurde im 19.

Italiano :

Fondata nel 1040 e poi rovinata dalle inondazioni della Loira, fu ricostruita nel XIX secolo.

Espanol :

Fundada en 1040 y arruinada después por las crecidas del Loira, fue reconstruida en el siglo XIX.

