Eglise Saint-Georges Eglise Saint-Georges Cannes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite libre SAMEDI (14h-17h)

Visite commentée DIMANCHE (15h) suivie d’un concert Autour de la voix avec Thomas Lépilliez, ténor, compositeur et professeur au Conservatoire de Cannes.

Ligne de bus : 6B

Rens. 04 97 06 16 75 – stnicolasinfos@gmail.com

