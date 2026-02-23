Eglise Saint-Georges

Rue de l’Eglise Saint Georges Sortosville-en-Beaumont Manche

Le vendredi 29 mai 2026, en soirée

Prestation de la chorale du Val D’Ouve dans l’église Saint Georges pendant environ une demi-heure dans l’église, suivie d’un moment de convivialité.

Ouverture église 10h00-12h00 et 14h00-17h00.

Ouverture de l’Eglise en visite libre sur les trois jours. .

Rue de l’Eglise Saint Georges Sortosville-en-Beaumont 50270 Manche Normandie +33 2 33 04 65 78 mairie.sortosville.beaumont@wanadoo.fr

