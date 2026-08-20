UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Guédeniau

Eglise Saint Germain du Guédeniau, Eglise Saint Germain du Guédeniau, Le Guédeniau

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Germain du Guédeniau · Le Guédeniau

Eglise Saint Germain du Guédeniau, Eglise Saint Germain du Guédeniau, Le Guédeniau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint Germain du Guédeniau
Adresse
Eglise Saint Germain 49150 Guédeniau
Ville
49150 Le Guédeniau
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Libre

Eglise Saint Germain du Guédeniau 19 et 20 septembre Eglise Saint Germain du Guédeniau Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise Saint Germain du Guédeniau

Eglise Saint Germain du Guédeniau Eglise Saint Germain 49150 Guédeniau Le Guédeniau 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Eglise Saint Germain du Guédeniau

Licence libre