AGENDA · Le Guédeniau
Eglise Saint Germain du Guédeniau, Eglise Saint Germain du Guédeniau, Le Guédeniau
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint Germain du Guédeniau · Le Guédeniau
Informations pratiques
Eglise Saint Germain du Guédeniau 19 et 20 septembre Eglise Saint Germain du Guédeniau Maine-et-Loire
Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Eglise Saint Germain du Guédeniau
Eglise Saint Germain du Guédeniau Eglise Saint Germain 49150 Guédeniau Le Guédeniau 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Eglise Saint Germain du Guédeniau
Licence libre