Église Saint-Germain l’Auxerrois Mièges

Église Saint-Germain l’Auxerrois
19 grande rue Mièges Jura
Visite guidée de l’église, avec son clocher unique en toit-terrasse cantonné de 4 statues, tous les vendredis sur réservation. .
19 grande rue Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 80 89
