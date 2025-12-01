Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Église Saint-Germain l’Auxerrois Mièges

Église Saint-Germain l’Auxerrois Mièges vendredi 26 décembre 2025.

Église Saint-Germain l’Auxerrois

19 grande rue Mièges Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 14:30:00
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26 2026-01-02

Visite guidée de l’église, avec son clocher unique en toit-terrasse cantonné de 4 statues, tous les vendredis sur réservation.   .

19 grande rue Mièges 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 07 80 89 

English : Église Saint-Germain l’Auxerrois

German : Église Saint-Germain l’Auxerrois

Italiano :

Espanol :

L’événement Église Saint-Germain l’Auxerrois Mièges a été mis à jour le 2025-11-04 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA