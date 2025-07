Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Bessé Le prieuré de Bessé Gennes-Val-de-Loire

Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette église prieurale du 12e siècle dépendait de l’abbaye de Saint-Maur de Glanfeuil.

L’association le Thoureil Patrimoines et Paysages vient notamment de faire restaurer la statue du grand Christ en Croix qui en domine la voûte. Elle expose pour ce week-end des JEP les œuvres picturales de l’artiste angevine et parisienne Ama Perri.

L’artiste présentera elle-même son exposition ainsi que sa démarche artistique et spirituelle le samedi et le dimanche à 14h30 (durée 45mn).

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h.

Visite guidée de 14h30 à 15h15. .

Le prieuré de Bessé Le Thoureil Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 06 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

This 12th-century priory church belonged to the Abbey of Saint-Maur de Glanfeuil.

German :

Diese Prioratskirche aus dem 12. Jahrhundert war von der Abtei Saint-Maur de Glanfeuil abhängig.

Italiano :

Questa chiesa priorale del XII secolo apparteneva all’abbazia di Saint-Maur de Glanfeuil.

Espanol :

Esta iglesia prioral del siglo XII perteneció a la abadía de Saint-Maur de Glanfeuil.

