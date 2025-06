Eglise Saint-Gervais Saint-Protais – Le Grand-Pressigny 19 septembre 2025 09:00

Indre-et-Loire

Eglise Saint-Gervais Saint-Protais Place du Mal Savoie Villars Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Visite de l’église de style gothique et romain: édifice très complexe dont la construction s’est étalée du 12ème au 16ème siècle.

Place du Mal Savoie Villars

Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 37 le-grand-pressigny@wanadoo.fr

English :

Visit the Gothic-Roman church: a highly complex structure built between the 12th and 16th centuries.

German :

Besichtigung der Kirche im gotischen und römischen Stil: ein sehr komplexes Gebäude, dessen Bau vom 12. bis zum 16.

Italiano :

Visitate la chiesa gotico-romana, una struttura molto complessa costruita tra il XII e il XVI secolo.

Espanol :

Visite la iglesia gótico-romana, una estructura muy compleja construida entre los siglos XII y XVI.

