Église Saint-Guénolé JEMP 2026 Église Locunolé

Informations pratiques

Locunolé

Église Saint-Guénolé JEMP 2026

Église Rue de Quimperlé Locunolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Reconstruite entre 1867 et 1869 par l’architecte Joseph Bigot, l’église Saint-Guénolé conserve des éléments de l’édifice du XVIIᵉ siècle, dont les fonts baptismaux datés de 1672. Elle témoigne de l’histoire religieuse ancienne de Locunolé, autrefois liée à l’abbaye de Landévennec. .

Église Rue de Quimperlé Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 06 30 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Église Saint-Guénolé JEMP 2026 Locunolé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS