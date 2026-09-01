Église Saint-Guénolé JEMP 2026 Église Locunolé
samedi 19 septembre 2026 · Église · Locunolé
Informations pratiques
Locunolé
Église Saint-Guénolé JEMP 2026
Église Rue de Quimperlé Locunolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Reconstruite entre 1867 et 1869 par l’architecte Joseph Bigot, l’église Saint-Guénolé conserve des éléments de l’édifice du XVIIᵉ siècle, dont les fonts baptismaux datés de 1672. Elle témoigne de l’histoire religieuse ancienne de Locunolé, autrefois liée à l’abbaye de Landévennec. .
Église Rue de Quimperlé Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 2 98 06 30 82
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English :
L’événement Église Saint-Guénolé JEMP 2026 Locunolé a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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