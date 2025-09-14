Église Saint-Hilaire-des-Grottes, Église Saint-Hilaire-des-Grottes, Saumur

Informations pratiques

Église Saint-Hilaire-des-Grottes 19 et 20 septembre Église Saint-Hilaire-des-Grottes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

ette église méconnue est un des plus anciens bâtiments de Saumur. Un premier édifice est attesté dès le 9e siècle puis reconstruit dans la première moitié du 11e siècle, sans doute en lien avec l’arrivée des moines de Saint-Florent en 1026 et l’accroissement de la population de la paroisse de Saint-Hilaire.

Visites guidées

Samedi et dimanche : départs à 14h, 15h, 16h et 17h devant l’entrée de l’église (durée : 45 min)

Église Saint-Hilaire-des-Grottes 47B rue Léopold Palustre, 49400 Saumur Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire

ette église méconnue est un des plus anciens bâtiments de Saumur. Un premier édifice est attesté dès le 9e siècle puis reconstruit dans la première moitié du 11e siècle, sans doute en lien avec des …

© Ville d’art et d’histoire de Saumur