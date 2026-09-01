Informations pratiques

La Nouaye

Église Saint-Hubert Journée Européenne du Patrimoine

La Nouaye Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées Européennes du Patrimoine, la mairie de La Nouaye ouvre les portes de l’église Saint-Hubert de 10H à 17h30

Visites guidées de l’église et animations enfants (de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30). .

La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 25 35

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English :

L’événement Église Saint-Hubert Journée Européenne du Patrimoine La Nouaye a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté