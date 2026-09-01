Église Saint-Hubert Journée Européenne du Patrimoine La Nouaye
samedi 19 septembre 2026 · La Nouaye
Informations pratiques
La Nouaye
Église Saint-Hubert Journée Européenne du Patrimoine
La Nouaye Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées Européennes du Patrimoine, la mairie de La Nouaye ouvre les portes de l’église Saint-Hubert de 10H à 17h30
Visites guidées de l’église et animations enfants (de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30). .
La Nouaye 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 25 35
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English :
L’événement Église Saint-Hubert Journée Européenne du Patrimoine La Nouaye a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Montfort Communauté
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