Eglise Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste Giromagny

Eglise Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste Giromagny dimanche 21 septembre 2025.

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 Rue de l’Église Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Édifiée au XVIIIe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste est l’un des édifices emblématiques de Giromagny. Derrière sa façade classique, elle abrite un riche patrimoine orgue, vitraux et mobilier liturgique remarquable. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de ses secrets grâce à un circuit d’anecdotes, une modélisation 3D et réalité virtuelle réalisée par le CRM de Mulhouse, et une immersion dans le monde des cloches avec un campaniste. La journée s’achèvera par un concert saxophone & orgue. .

Eglise Saint-Jean-Baptiste 2 Rue de l’Église Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté communication@giromagny.fr

English : Eglise Saint-Jean-Baptiste

German : Eglise Saint-Jean-Baptiste

Italiano :

Espanol :

L’événement Eglise Saint-Jean-Baptiste Giromagny a été mis à jour le 2025-09-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)