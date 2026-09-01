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AGENDA · Ternand

Eglise Saint-Jean-Baptiste Le vieux Bourg Ternand

samedi 19 septembre 2026 · Le vieux Bourg · Ternand

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le vieux Bourg
Adresse
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Ville
69620 Ternand
Département
Rhône
Tarif

Ternand

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Le vieux Bourg Eglise Saint-Jean-Baptiste Ternand Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées de l’église Saint-Jean-Baptiste. Découverte des nouvelles peintures du 13ème siècle découvertes dans le chœur. Crypte exceptionnellement fermée.
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Le vieux Bourg Eglise Saint-Jean-Baptiste Ternand 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 71 33 43  mairie@ternand.fr

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English :

Guided tours of the Church of Saint John the Baptist. Explore the new 13th-century paintings discovered in the choir. The crypt is closed for this special occasion.

L’événement Eglise Saint-Jean-Baptiste Ternand a été mis à jour le 2026-08-06 par Beaujolais Tourisme

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