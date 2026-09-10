Église Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles, La Lande-Chasles

Informations pratiques

Église Saint-Jean Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Église romane du 12e siècle. Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.

Visites commentées par Jean-Christophe Rouxel, maire de La Lande Chasles.

Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles Chemin de l’église, La Lande-Chasles La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Église romane du 12e siècle. Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.

© Jean Leblanc – ministère de la Culture