Église Saint-Jean, Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles, La Lande-Chasles
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles · La Lande-Chasles
Informations pratiques
Église Saint-Jean Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Église romane du 12e siècle. Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.
Visites commentées par Jean-Christophe Rouxel, maire de La Lande Chasles.
Eglise Saint-Jean, La Lande-Chasles Chemin de l’église, La Lande-Chasles La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Église romane du 12e siècle. Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.
© Jean Leblanc – ministère de la Culture
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