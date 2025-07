Église Saint-Jean La Lande-Chasles

Chemin de l'église La Lande-Chasles Maine-et-Loire

Visite de cette église romane du 12e siècle qui possède un retable en pierre calcaire du 18e siècle et des vitraux du 19e siècle. L’édifice est classé Monument Historique en 1984.

Venez découvrir les travaux de restauration du chœur de l’église Saint Jean et du nouvel autel.

Dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 12h. .

Chemin de l’église La Lande-Chasles 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 82 74 01 lalandechasles@free.fr

English :

Visit this 12th-century Romanesque church with its 18th-century limestone altarpiece and 19th-century stained glass windows. The building was listed as a Monument Historique in 1984.

German :

Besuchen Sie diese romanische Kirche aus dem 12. Jahrhundert, die einen Altaraufsatz aus Kalkstein aus dem 18. Jahrhundert und Glasmalereien aus dem 19. Das Gebäude wurde 1984 zum Historischen Monument erklärt.

Italiano :

Visitate questa chiesa romanica del XII secolo con la sua pala d’altare in pietra calcarea del XVIII secolo e le vetrate del XIX secolo. L’edificio è stato classificato come monumento storico nel 1984.

Espanol :

Visite esta iglesia románica del siglo XII con su retablo de piedra caliza del siglo XVIII y sus vidrieras del siglo XIX. El edificio fue declarado Monumento Histórico en 1984.

