Eglise Saint-Joseph Belfort
Eglise Saint-Joseph Belfort lundi 11 août 2025.
Territoire de Belfort
Eglise Saint-Joseph Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-11 16:00:00
fin : 2025-08-11
Date(s) :
2025-08-11
Située sur un terrain acheté en 1882 par le curé Louis Humbrecht lui-même, cette église diffère des autres parce qu’elle a été construite par des Alsaciens pour des Alsaciens. On vous ouvre ses portes le temps d’une visite guidée. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
English : Eglise Saint-Joseph
German : Eglise Saint-Joseph
