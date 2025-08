Église Saint-Just sur Dive Saint-Just-sur-Dive

rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive Maine-et-Loire

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

L’Église est reconstruite au 19e siècle dans le village de Mollay, la mettant à l’abri des crues.

Visites libres et gratuites.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

The church was rebuilt in the 19th century in the village of Mollay, protecting it from flooding.

German :

Jahrhundert wird die Kirche im Dorf Mollay wieder aufgebaut, wodurch sie vor Hochwasser geschützt ist.

Italiano :

La chiesa fu ricostruita nel villaggio di Mollay nel XIX secolo, proteggendola dalle inondazioni.

Espanol :

La iglesia fue reconstruida en el pueblo de Mollay en el siglo XIX, protegiéndola de las inundaciones.

