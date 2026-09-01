Informations pratiques

Saint-Just-sur-Dive

Église Saint-Just sur Dive

rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Église est reconstruite au 19e siècle dans le village de Mollay, la mettant à l’abri des crues.

Visites libres et gratuites.

Animations photos Un temps que les moins de 20 ans veulent connaître

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h. .

rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The church was rebuilt in the 19th century in the village of Mollay, protecting it from flooding.

L’événement Église Saint-Just sur Dive Saint-Just-sur-Dive a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME