Église Saint-Just sur Dive Saint-Just-sur-Dive
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Just-sur-Dive
Informations pratiques
Saint-Just-sur-Dive
Église Saint-Just sur Dive
rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Église est reconstruite au 19e siècle dans le village de Mollay, la mettant à l’abri des crues.
Visites libres et gratuites.
Animations photos Un temps que les moins de 20 ans veulent connaître
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h. .
rue du Bellay Saint-Just-sur-Dive 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
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English :
The church was rebuilt in the 19th century in the village of Mollay, protecting it from flooding.
L’événement Église Saint-Just sur Dive Saint-Just-sur-Dive a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME