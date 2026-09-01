Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Lizier Bescat

Informations pratiques

Bescat

Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Lizier 8 Chem. Herrelore Bescat Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. Située sur le chemin de Saint-Jacques et agrandie au XVIIᵉ, l’église est un joli bâtiment sur les hauteurs du village. Son architecture est intéressante avec une abside en cul de four, une ouverture plein cintre de la nef, des bas-côtés qui pourraient avoir une origine romane, un porche et porte gothiques, une voûte de décors peints et de beaux retables des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. .

Église Saint-Lizier 8 Chem. Herrelore Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 00 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026 Bescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées