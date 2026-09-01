Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Lizier Bescat
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Lizier · Bescat
Informations pratiques
Bescat
Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026
Église Saint-Lizier 8 Chem. Herrelore Bescat Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre samedi et dimanche. Située sur le chemin de Saint-Jacques et agrandie au XVIIᵉ, l’église est un joli bâtiment sur les hauteurs du village. Son architecture est intéressante avec une abside en cul de four, une ouverture plein cintre de la nef, des bas-côtés qui pourraient avoir une origine romane, un porche et porte gothiques, une voûte de décors peints et de beaux retables des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles. .
Église Saint-Lizier 8 Chem. Herrelore Bescat 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 00 15
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English : Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Église Saint-Lizier Journées européennes du patrimoine 2026 Bescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées