Concert Ophélie Gaillard et Luan Goes – concert baroque – Eglise Saint Louis en l’Ile Paris, 16 mai 2025, Paris.

Napoli!

Ophélie Gaillard, à la tête de l’ensemble Pulcinella, et le contre-ténor Luan Góes vous invitent à découvrir l’éclat du Naples baroque, haut lieu de la musique du XVIIIe siècle et véritable royaume des castrats. Un programme flamboyant mêlant virtuosité vocale, expressivité instrumentale et trésors oubliés de l’école napolitaine.

Napoli! – est un programme musical né de l’enregistrement du disque éponyme réunissant Ophélie Gaillard, l’Orchestre Pulcinella, Sandrine Piau, Marina Viotti et Luan Góes. Ce concert propose une plongée dans la Naples baroque du XVIIIe siècle, l’un des foyers les plus brillants de la musique européenne et berceau de la prestigieuse tradition des castrats. Héritier de l’école napolitaine de chant, ce répertoire met en lumière des œuvres d’une grande virtuosité, conçues pour des voix à la fois puissantes, souples et expressives. Le programme fait résonner les compositions de Porpora — maître de Farinelli — ainsi que de Durante, Leo, Corselli, Ortiz, Bonno ou Barbella, dans un voyage musical vibrant entre sacré et profane. Ophélie Gaillard, cheffe et violoncelliste, dirige l’ensemble Pulcinella avec l’élégance et la précision qui caractérisent son travail, tandis que le contre-ténor Luan Góes redonne vie à l’esprit des castrats par l’intensité expressive de son timbre, porté par une démarche artistique ancrée dans l’exploration historique et stylistique. Ce projet, salué pour sa richesse artistique, incarne la vitalité d’un patrimoine lyrique flamboyant, porté par des artistes engagés et profondément habités par la tradition baroque napolitaine.

Le vendredi 16 mai 2025

de 20h30 à 22h00

payant Tout public.

Eglise Saint Louis en l’Ile 19bis Rue Saint-Louis en l’Île 75004 Paris

A l’occasion du 15e Festival de la Diversité culturelle, présenté par le Comité d’Animation Culturel Paris 1, la violoncelliste Ophélie Gaillard et le contreténor Luan Goes présentent le concert ‘Napoli’.

Sous le patronnage de la Commission nationale pour l’UNESCO.