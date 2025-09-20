Eglise Saint-Lyé JEP 2025 Saint-Lyé

Place de l’église Saint-Lyé Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

>> Visite libre
Samedi 16h-18h30

>> Concert
Par Zinegoline, duo poétique et décalé. Guitare, piano et ukulélé
Samedi 18h30 (durée 1h20)   .

Place de l’église Saint-Lyé 10180 Aube Grand Est +33 6 32 24 46 65  mediatheque@saint-lye.fr

L’événement Eglise Saint-Lyé JEP 2025 Saint-Lyé a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne