Eglise Saint-Lyé JEP 2025
Place de l’église Saint-Lyé Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi 16h-18h30
>> Concert
Par Zinegoline, duo poétique et décalé. Guitare, piano et ukulélé
Samedi 18h30 (durée 1h20) .
Place de l’église Saint-Lyé 10180 Aube Grand Est +33 6 32 24 46 65 mediatheque@saint-lye.fr
L’événement Eglise Saint-Lyé JEP 2025 Saint-Lyé a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne