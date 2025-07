Église Saint-Mainboeuf Villebernier

Église Saint-Mainboeuf Villebernier samedi 20 septembre 2025.

Église Saint-Mainboeuf

1 rue Beauvoyer Villebernier Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Remarquable par son clocher roman de type angevin du 11e siècle, l’édifice religieux est inscrit au titre des Monuments Historiques et labellisé Églises Accueillantes en Anjou.

Visites libres, un livret présente l’architecture et l’histoire de l’église.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 18h. .

1 rue Beauvoyer Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 25 mairie@villebernier.fr

English :

Remarkable for its 11th-century Angevin Romanesque bell tower, the church is listed as a Historic Monument and has been awarded the Églises Accueillantes en Anjou label.

German :

Das religiöse Gebäude, das durch seinen romanischen Glockenturm im angevinischen Stil aus dem 11. Jahrhundert auffällt, ist als historisches Monument eingetragen und trägt das Label Églises Accuevantes en Anjou (einladende Kirchen in Anjou).

Italiano :

Con il suo notevole campanile romanico angioino dell’XI secolo, la chiesa è classificata come monumento storico e ha ottenuto il marchio Églises Accueillantes en Anjou (Chiese accoglienti in Anjou).

Espanol :

Con su notable campanario románico angevino del siglo XI, la iglesia está catalogada como Monumento Histórico y ha recibido la etiqueta Églises Accueillantes en Anjou (Iglesias Acogedoras en Anjou).

