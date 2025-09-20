Eglise Saint-Marc Eglise Saint-Marc Villeneuve-Loubet

Entrée libre en dehors des offices religieux

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’association des Amis de Saint-Marc vous propose de visiter l’édifice et de découvrir les onze vitraux de l’église réalisés par Pier Le Colas entre 2001 et 2005 selon une technique du XIIe siècle.

Eglise Saint-Marc Place Jean Flory, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Commune de Villeneuve Loubet (Jean-Louis Paris)