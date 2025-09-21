Eglise Saint-Martin Bach, ensemble vocal Guillaume Boni & orchestre Barok en stock Savenay

Ce concert est organisé en partenariat avec l’association « Orgu’anisons nous ! » qui promeut la restauration de l’orgue Merklin (1870), classé monument historique, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Concert Jean-Sébastien Bach par l’ensemble vocal Guillaume Boni de Nantes dirigé par Étienne Roullet et l’orchestre Barok en stock de Saint-Nazaire.

L’ensemble G. Boni créé en 2010 réunit 25 choristes autour d’un répertoire de musique chanté a cappella ou avec instruments orgue ou ensemble baroque. Barok en stock est constitué d’une quinzaine de musiciens amateurs encadrés par des professionnels sous la direction d’Isabelle Guillaud-Marec. Créé en 2013, il aborde des répertoires des XVIIe et XVIIIe siècles.

Au programme Suite pour orchestre n° 1. Cantates n° 4 et 39 introduites par 2 préludes pour orgue 548 et 535 par Frédéric Guiné.

Participation libre sans réservation. .

5 Place Saint-Martin Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 64 21 79 orguanisonsnous@gmail.com

