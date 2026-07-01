Eglise Saint-Martin de la Membrolle-sur-Longuenée, Eglise saint-Martin,

Informations pratiques

Eglise Saint-Martin de la Membrolle-sur-Longuenée 19 et 20 septembre Eglise saint-Martin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église actuelle date du XIXE siècle. Elle fut érigée après décision en 1873 par le conseil municipal et le conseil paroissial de remplacer l’église alors en place jugée trop abîmée pour être restaurée. 2500 pierres de tuffeau et du sable furent acheminées par La Mayenne jusqu’à la Roussière puis par la route. Faute de moyens financiers suffisants, on construisit tout d’abord le choeur et le transept. En 1893, décision fut prise de terminer l’église en construisant une nouvelle nef ainsi que le clocher dans le style néo-gothique de l’époque. Le 28 novembre 1937, lors d’une grande cérémonie en présence de l’évêque d’Angers, l’église fut dotée de trois cloches, Françoise-Louise de 662kg, Marie-Renée-Camille de 446 kg, et la troisième, Marie-Francis de 312 kg.

Si l’église ne présente pas de particularités historiques majeures, elle dispose d’un orgue installé dans l’église en 1875 et plusieurs fois remanié, qui mérite que l’on s’y arrête.

Des personnes bénévoles vous y accueilleront.

Eglise saint-Martin Place saint Martin -La Membrolle-sur-Longuenée 49770 La Membrolle-sur-Longuenée Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’église actuelle date du XIXe siècle. Elle fut érigée après décision en 1873 par le conseil municipal et paroissial de remplacer l’église alors en place jugée trop abîmée pour être restaurée.

©Nathalie Pommier