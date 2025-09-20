Eglise Saint Martin de Louvie-Soubiron Journées européeennes du patrimoine 2025 Louvie-Soubiron

Eglise Saint Martin de Louvie-Soubiron Journées européeennes du patrimoine 2025 Louvie-Soubiron samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Martin Louvie-Soubiron Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche. L’église, un peu excentrée par rapport au cœur du village, est située en balcon au-dessus de la vallée. Avec son abside romane, ses peintures murales et fresques, le bénitier et baptistère du XIIᵉ ainsi que le retable du XVIIIᵉ, elle mérite, tout comme le village, une visite. .

Eglise Saint-Martin Louvie-Soubiron 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 37 09

