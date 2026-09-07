Église Saint-Martin de Moeurs, avant et après, Église Saint-Martin, Mœurs-Verdey

Informations pratiques

Église Saint-Martin de Moeurs, avant et après Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Martin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez les différents travaux de rénovation effectués dans l’église.

Église Saint-Martin 1 place Saint-Martin, 51120 Mœurs-Verdey Mœurs-Verdey 51120 Marne Grand Est L’église est dédiée à saint Martin. Une statue représentant le légionnaire romain sur son cheval, coupant son manteau en deux, y est présente. Un médaillon de saint Martin en évêque de Tours est inséré dans un vitrail du XIXᵉ siècle, situé dans une baie du chœur.

Elle possède une cloche datant de 1529. La gravure gothique sur son pourtour nomme son donateur : un seigneur de la famille Jacques des Bordes.

Cet édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques le 6 juin 2014, à la suite de la découverte, en juin 2012, d’une fresque du début du XVIᵉ siècle. Il s’agit d’un Dit (ou Dict) des trois morts et des trois vifs, une scène moralisatrice très représentée au Moyen Âge dans les églises.

Découvrez les différents travaux de rénovation effectués dans l’église

Nathalie Danau