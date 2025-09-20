Eglise Saint Martin de Saint Martin d’Arcé Eglise Saint-Martin-d’Arcé

Eglise Saint Martin de Saint Martin d’Arcé Eglise Saint-Martin-d’Arcé samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint Martin de Saint Martin d’Arcé 20 et 21 septembre Eglise Saint-Martin-d’Arcé Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Eglise Saint Martin de Saint Martin d’Arcé

Eglise Saint-Martin-d’Arcé 4 Route du Château de la Brosse 49150 Saint-Martin-d’Arcé Maine-et-Loire Pays de la Loire

Eglise de Saint martin d’Arcé fondée au XIIe siècle

Licence libre