Église Saint-Martin-de-Vertou Varennes-sur-Loire

Tarif :

L’église doit son nom au diacre et ermite ayant vécu au 6e siècle. La voûte d’ogives du chœur, ainsi que le clocher sont les seuls éléments de l’église primitive.

L’église fit l’objet d’importantes modifications aux 15e et 16e siècles puis au 19e siècle.

Visite libre.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 8h à 18h.

English :

The church owes its name to a deacon and hermit who lived here in the 6th century. The rib vault in the choir and the bell tower are the only elements of the early church.

German :

Die Kirche wurde nach dem Diakon und Eremiten benannt, der im 6. Jahrhundert lebte. Jahrhundert lebte. Das Kreuzrippengewölbe des Chors sowie der Glockenturm sind die einzigen Elemente, die von der ursprünglichen Kirche übrig geblieben sind.

Italiano :

La chiesa deve il suo nome al diacono ed eremita che visse qui nel VI secolo. La volta a crociera nel coro e il campanile sono gli unici elementi della chiesa originale.

Espanol :

La iglesia debe su nombre al diácono y ermitaño que vivió aquí en el siglo VI. La bóveda de crucería del coro y el campanario son los únicos elementos de la iglesia original.

