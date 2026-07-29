Informations pratiques

Varennes-sur-Loire

Église Saint-Martin-de-Vertou

22 place du Jeu de Paume Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’église doit son nom au diacre et ermite ayant vécu au 6e siècle. La voûte d’ogives du chœur, ainsi que le clocher sont les seuls éléments de l’église primitive.

L’église fit l’objet d’importantes modifications aux 15e et 16e siècles puis au 19e siècle.

Visite libre.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 8h à 18h. .

22 place du Jeu de Paume Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 72 29 mairie@varennessurloire.fr

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English :

The church owes its name to a deacon and hermit who lived here in the 6th century. The rib vault in the choir and the bell tower are the only elements of the early church.

L’événement Église Saint-Martin-de-Vertou Varennes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME