Eglise Saint-Martin de Vieugy : Madeleine Novarina et l’art du vitrail Eglise Saint-Martin de Vieugy Seynod

À travers les vitraux de l’église Saint-Martin de Vieugy, plongez dans la vie trépidante de l’artiste et résistante Madeleine Novarina.
avec Céline Barbier-Kézel, guide-conférencière de la Ville d’Annecy
Samedi 20 septembre à 10 h et à 11 h
Durée : 45 minutes
RDV à l’église de Vieugy, route de Vieugy
Bus SIBRA : arrêts Vieugy ou Vieugy église
Eglise Saint-Martin de Vieugy route de Vieugy Seynod 74600 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine 2025
© Benjamin Aguirre – Ville d’Annecy