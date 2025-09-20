Eglise Saint-Martin de Vis-en-Artois Eglise Saint-Martin Vis-en-Artois
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite libre samedi et dimanche de 10h et 18h.
Eglise Saint-Martin 5 place Jules Viseur 62156 VIS EN ARTOIS Vis-en-Artois 62156 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Journées européennes du patrimoine 2025