Église Saint-Martin, Église Saint Martin, Carbay

Informations pratiques

Église Saint-Martin 19 et 20 septembre Église Saint Martin Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rebâtie en 1865 sur l’emplacement de l’ancien prieuré du 11ème siècle, elle est l’écrin qui renferme deux autels retables, une chair et un autel majeur en pierre de Chauvigny du sculpteur Pierre Tauby de Nantes. Ces éléments décoratifs ont été inscrits en 2007 à l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des Monuments historiques.

Samedi et dimanche // 8h à 18h

• Visite libre

• Gratuit

02 41 92 40 27

Église Saint Martin Carbay Carbay 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 92 40 27 Rebâtie en 1865 sur l’emplacement de l’ancien prieuré du Xie siècle, l’église Saint Martin de Carbay est l’écrin qui renferme deux autels retables, une chair et un autel majeur en pierre de Chauvigny du sculpteur Pierre Tauby de Nantes. Ces éléments décoratifs ont été inscrits en 2007 à l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des Monuments historiques.

Rebâtie en 1865 sur l’emplacement de l’ancien prieuré du 11ème siècle, elle est l’écrin qui renferme deux autels retables, une chair et un autel majeur en pierre de Chauvigny du sculpteur Pierre de à…

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